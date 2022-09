Il consiglio direttivo regionale della Federazione Italiana Pallacanestro nomina Nello Principato delegato del settore Minibasket per la provincia di Messina. Insieme a lui è stato nominato per la provincia di Trapani Mirko Frisella.

Il cdr del Comitato Regionale FIP Sicilia ha inoltre deliberato varie novità per l’attività cestistica siciliana. Si disputerà il 16 ottobre a Caltanissetta la Coppa Sicilia femminile: il torneo coinvolgerà quattro squadre (San Matteo Messina, Unime Messina, Stella Palermo e Team Rainbow Viagrande) e si disputerà secondo la formula della final four. È stato introdotto l’Opening Day della Serie B femminile: come per la Serie A1, le otto formazioni siciliane si affronteranno nella prima giornata, prevista per il 5 novembre a Messina, in un unico lungo pomeriggio. La prima giornata di ritorno si disputerà in casa della società che ha perso la gara d’andata.

Il Campionato Esordienti in Sicilia sarà dedicato ad Elisa Trevisano; il campionato Under-13 rimarrà intitolato a Lorenzo De Lise, così come la Serie C Gold sarà ancora dedicata alla memoria di Haitem Fathallah. Il Comitato Regionale sosterrà la candidatura della Pallacanestro Bagheria per il progetto di Sport e Salute “Spazi Civici di Comunità”.