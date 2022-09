Prosegue intensa la preseason della Svincolati Milazzo, pronta a recitare un ruolo da protagonista nel campionato di serie C Gold. Nell’ultima partita amichevole disputatasi sabato scorso a Palermo, a cospetto del Green Basket che disputerà il campionato di Serie B, la compagine milazzesesi è distinta per la sua bella prestazione. Ecco le parole di coach Francesco Trimboli.

«Sono abbastanza soddisfatto del lavoro ad oggi svolto. Stiamo lavorando molto con lo staff tecnico, fisico e fisioterapico. Abbiamo una squadra quasi completamente nuova, solo due le riconferme, ma con buon tasso di talento. Tutti stanno andando avanti con grande impegno ed hanno sopportato carichi di lavoro importanti. Siamo ancora un cantiere aperto, com’è giusto che sia , ma stiamo lavorando molto per costruire i pilastri portanti del nostro sistema offensivo e difensivo. Abbiamo disputato ad oggi due amichevoli. Molto bene con Palermo, meno bene con la Basket School Messina Abbiamo ancora molto lavoro da fare e qualche giocatore è un po’ in ritardo rispetto ad altri. Sicuramente la squadra è stata costruita per ottenere il salto di categoria. Ho grande fiducia in questo gruppo e nei giocatori scelti, credo ci siano tutti gli elementi per fare bene. E poi è bello vedere che la Svincolati richiama sugli spalti oltre che gli appassionati milazzesi anche tanta gente dell’hinterland. Tutto questo non può che spronarci ancor di più a dare il massimo in ogni singola partita».