Nessuna risposta da parte degli uffici comunali competenti e nessun lavoro avviato fino ad oggi. Così ieri i residenti, per evitare che l’ennesima persona potesse inciampare e farsi male, come più volte già successo, hanno deciso di segnalare il pericolo con un grosso scatolone bianco.

Sono rimaste inascoltate le tre richieste di intervento inviate tramite pec al Comune di Milazzo dai residenti della via Massimiliano Regis . La buca che si è aperta due mesi fa davanti a uno dei locali più frequentati della città, infatti, non è stata ancora sistemata.

Buca in via Massimiliano Regis, soluzione fai da te dei residenti

