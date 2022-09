La società milazzese Costrand guidata da Francesco Andaloro è stata selezionata da Forbes Italia per la rivista Small Giants (piccoli giganti). Il noto giornale, disponibile sia in versione cartacea che online, racconta in maniera dettagliata la storia dell’azienda siciliana come fautrice di innovazione e leader di sostenibilità, tanto da averla inserita nella categoria leadership.

Lo scorso 13 settembre si è tenuto l’evento di Forbes al Four Seasons Hotel di Firenze al quale Costrand è stata invitata. All’evento hanno partecipato importanti imprenditori italiani e giovani promesse del nostro Paese. Grazie al programma di maxi-efficienza energetica che Costrand ha messo in atto attraverso le sue costruzioni ed i lavori rientranti nel Superbonus 110%, l’azienda consente ad i propri clienti di ridurre centinaia di tonnellate di emissioni CO2 annue. Un notevole traguardo per Francesco Andaloro e la sua impresa che pratica sostenibilità per cultura aziendale.

