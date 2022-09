Grande successo per la compagnia teatrale “Tabula Rasa” al “Festival del Teatro Popolare”, che si tiene ogni anno a Cefalù. La compagnia milazzese è andata in scena con “Un siciliano a Parigi”, regia di Giuseppe Pollicina, premiato come miglior regista della kermesse teatrale. Sono stati inoltre premiati Gaetano Andriolo, quale miglior attore, Giulia Andriolo, miglior attrice non protagonista, la compagnia “Tabula Rasa” come miglior compagnia teatrale della rassegna. La compagnia dilettante Tabula Rasa è formata da milazzesi che ogni giorno dedicano il loro tempo libero al teatro, spesso espressione del patrimonio di alcuni storici comici siciliani.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin