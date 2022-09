“…la verità era che lottavo sperando di meritarmi un mondo in cui l’amore che provavo non fosse un’offesa all’umanità”. Rossana Soldano, autrice amatissima dai giovani lettori, lunedì 19 settembre, nella Biblioteca Comunale di palazzo D’Amico presenterà il libro “Come anima mai”. Un incontro durante il quale l’autrice ci racconterà non solo la storia dell’amore vietato dei due protagonisti, ma anche come il suo romanzo sia diventato uno dei libri più letti del “booktok”, la comunità di giovani lettori che si incontra su tiktok.

LA TRAMA:

Inghilterra, 1936. Lewis Ellsworth, figlio del Duca di Buccleuch, è attento a tenere i suoi incontri sessuali lontano dagli ambienti aristocratici. All’inizio del suo secondo anno a Cambridge, però, scopre che il ragazzo con cui si è intrattenuto in un pub è uno studente del suo stesso college. Intelligente, affascinante ed eccentrico, William Chase entra nella sua vita come un tornado, scuotendo certezze e intenzioni. Due studenti privilegiati, colti e raffinati, ubriachi di arte e letteratura, ebbri di emozioni e ambizioni. Ma in una società in cui persino al Re non è permesso scegliere di chi innamorarsi, Lewis e William vivono un amore diverso, vietato e voluto, doloroso e intenso, nascosto agli occhi del mondo.

Una storia fatta di coraggio, segreti, passione e contrasti, di crescita e conflitto, alla ricerca di una Wonderland nascosta dietro specchi di ipocrisia. Due vite che si incrociano e si salvano, due anime destinate a perdersi e a rincorrersi sullo sfondo dell’Europa del secolo scorso, un’Europa controversa e stuprata dalla guerra, in cui l’amore crea più scandalo dell’odio, in cui credere alle favole sembra quasi impossibile, ma è l’unica via d’uscita.

Perché, forse, Wonderland non è un dove, ma un quando.