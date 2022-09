Il progetto “Momenti di Sport, lo sport è salute” continua in questo fine settimana con altri due appuntamenti. Sabato 17 dalle 8:00 alle 23 e domenica dalle 8 alle 22, si svolgerà il Torneo Regionale di tennistavolo al Palazzetto “Franco Milone” (ex Valverde) organizzato dalla ASD Libertas Zaccagnini, con la partecipazione di atleti regionali, sotto l’ attenta conduzione di Michele Giardina campione italiano FITET Veterani. Domenica 18 settembre dalle 9 alle 12:00 si potrà assistere lungo il circuito cittadino alla manifestazione podistica, inserita nel calendario regionale e nel calendario nazionale Fidal, “7° Trofeo Città di Milazzo” con partenza e arrivo sul Lungomare Garibaldi e premiazione finale presso l’ Atrio del Carmine.

MIlazzo, appuntamenti sportivi nel week end: dal tennistavolo alla gara podistica in Marina Garibaldi

