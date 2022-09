Appaltati i lavori per il recupero dell’ex Asilo Calcagno finanziato recentemente con un proprio decreto dal presidente della Regione Nello Musumeci e destinato a diventare il Museo delle tradizioni marinare di Vaccarella. Gli uffici del settore Lavori Pubblici, diretti da Domenico Lombardo hanno chiuso le procedure di gara aggiudicando i lavori all’impresa “Sgro Alberto Alvaro Daniele” di Catania con un ribasso percentuale del 30,84 % sul prezzo a base d’asta e, quindi, per un importo contrattuale di euro 529.107,72 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La progettazione esecutiva è stata redatta e approvata, per la prima volta, nel mese di luglio dello scorso anno e prevede il miglioramento sismico del fabbricato, con la sostituzione della copertura, la realizzazione di scale e ascensore, la ricollocazione dei pavimenti e tutta una serie di opere tali da consentire appunto la destinazione d’uso a Museo delle tradizioni marinare.

Il riconoscimento del Museo dovrà seguire un determinato iter che l’Amministrazione intende portare avanti in concomitanza col restauro dell’ex asilo costruito nel 1903 nel borgo di Vaccarella, su progetto dell’architetto Salvatore Richichi, già autore del Palazzo Municipale, grazie all’impegno del senatore Giuseppe Calcagno, tra i notabili più rappresentativi a inizio Novecento nella città di Milazzo. «Uno dei punti chiave del nostro progetto di rigenerazione urbana era proprio il recupero dell’asilo Calcagno e la realizzazione del Museo delle tradizioni marinare – afferma il sindaco Midili – e sono contento che nel giro di meno di un anno siamo riusciti a trovare le risorse grazie all’impegno del presidente della Regione e a definire gli atti di gara. Mi auguro che già ad ottobre i lavori possano iniziare».