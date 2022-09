Ai lavori del direttivo si è unita una importante figura di supporto all’Ufficio di Presidenza Corrado Cavarra, un riferimento ultraventennale nell’associazione a livello regionale e nazionale, membro del Consiglio Direttivo Nazionale ANPE, Giudice Minorile presso la Corte D’Appello, sez. famiglia e minori, del Tribunale di Catania. Nel mese di agosto il Direttivo nazionale ANPE ha pubblicato, con la casa editrice La Rondine, un’importante guida al PNRR. Un libro per supportare la professione del pedagogista e per sviluppare e promuovere un competente sostegno progettuale. La Virgilio è tra gli esperti PNRR autori del testo.

Il 10 e l’11 settembre il Consiglio Direttivo regionale dell’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE) ha avviato i lavori per sviluppare una unità di supporto pedagogico al PNRR. Presenti ai lavori il Presidente Marialuisa Pino (Messina), il Vicepresidente Loris Vasile (Siracusa), la Vicepresidente Lorena Galesi (Caltanissetta), il Tesoriere Giovanna Scillufo (Palermo) e nel ruolo di Segretario Paola Daniela Virgilio (Trapani).

Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, l’incontro del direttivo per sviluppare un’unità di supporto

