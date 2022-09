Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

L’Associazione Chirone, nata nel 1989, si autofinanzia grazie al contributo del 5 per mille, alle donazioni di ditte farmaceutiche, di fondazioni benefiche e da più di 25 anni si occupa di attività sanitaria gratuita e volontaria nei paesi in via di sviluppo realizzando in particolar modo missioni oftalmologiche in Africa, come in Eritrea, Nicaragua, Kenya e Costa D’Avorio. A portare avanti l’associazione l’oculista Antonino Rizzotti e il responsabile delle relazioni esternee il portavoce del presidente. L’evento ha il patrocinio del Comune di Milazzo.