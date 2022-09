Milazzo, al via lo screening delle scuole cittadine. E dal 3 ottobre parte il servizio mensa

Con l’inizio del nuovo anno scolastico parte anche da parte del Comune di Milazzo lo screening delle scuole cittadine al fine di prevenire situazioni di emergenza che puntualmente si ripresentano ogni anno. L’assessore alla Pubblica istruzione Francesco Alesci, infatti, ha incontrato i dirigenti scolastici per conoscere l’eventuale esistenza di criticità.

Ai presidi ha comunicato che il Comune ha avviato la pulizia e lo scerbamento delle aree esterne di tutte le scuole al fine di definire la situazione entro la fine di questa settimana. Ha poi annunciato che dal 3 ottobre sarà attivato il servizio della mensa scolastica, mentre per quel che concerne il trasporto il servizio sarà assicurato. Stesso discorso per l’assistenza ai soggetti portatori di handicap che riceveranno un servizio ad hoc concordato col settore servizi sociali.

«Un incontro proficuo – ha detto Alesci – che rientra nell’ambito di quella collaborazione che abbiamo deciso di portare avanti con l’istituzione scolastica. Siamo sempre disponibili al confronto e a sostenere le esigenze dei dirigenti scolastici per assicurare positivi ritorni anche dal punto di vista didattico».