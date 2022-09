E’ cominciata lunedì mattina per cinquantadue studenti dell’Istituto I.S.S. Baldessano Roccati di Carmagnola, a bordo di sei barche a vela, “L’aula sul mare”. Ad accogliere gli alunni sul molo sono stati il Comandante Michele Rossano e la S.T.V. Maria Rosa Lo Re in rappresentanza del capo del Compartimento marittimo Massimiliano Mezzani. Ad augurare buon lavoro, a nome del sindaco Pippo Midili è intervenuto l’assessore allo sport Antonio Nicosia. Il presidente dell’Area Marina Protetta Giovanni Mangano ha, invece, anticipato agli studenti la bellezza dei fondali di Capo Milazzo, unici per la flora e fauna che da diversi anni sono tornate a colorire le secche di Capo Milazzo. A conclusione, il responsabile del progetto scolastico ha voluto ringraziare l’Autorità marittima, l’amministrazione comunale e l’Area Marina Protetta per il supporto fornito e per l’ottima accoglienza riservata a studenti e docenti. «Oggi più di ieri, – ha detto il responsabile del progetto – abbiamo bisogno di più aree marine e parchi nazionali che tutelino gli ecosistemi e migliorino lo stato di salute ambientale del nostro territorio nazionale. Tutti insieme possiamo farlo.»

