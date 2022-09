I vincitori si sono qualificati al Master Regionale che si disputerà in data e luogo ancora da stabilire. La premiazione è stata presieduta dal Delegato Provinciale Roberto Branca , dal dirigente del circolo ospitante Alan De Marco e dal Giudice Arbitro Pietro Cotruzzolà .

Nel singolare maschile c’è stata l’affermazione di Josh Opinaldo (Circoletto dei Laghi) che ha superato in finale Antonio Gatto (Tennis Merì) 63 75, nel singolare femminile l’ha spuntata Giovanna Candido su Azzurra Manfredi 64 63, entrambe tesserate Circoletto dei Laghi. Nel doppio ad avere la meglio è stata la coppia del Blugarden La Torre/La Valle su Spatari/Passalacqua del CT Vela per 61 46 10/5.

Si è svolto al Nuovo Circolo Tennis e Vela di Milazzo il Master Provinciale di 4^ categoria. Sul campo in terra rossa dello storico circolo mamertino si sono sfidati i primi otto classificati e le prime quattro coppie di doppio della graduatoria stilata sulla scorta dei piazzamenti ottenuti nelle cinque prove disputate alla SSD Unime, al NTC Curcuraci, al CT Brolo, al TC Bauso e all’ASD Play Time.

