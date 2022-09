Grave scontro auto bici stamattina lungo la strada di Ponente, in prossimità dell’incrocio con la via Rio Rosso. Poco dopo le 8 una Nissan Micra guidata da un uomo di Barcellona ha centrato un ciclista milazzese sessantenne. Sia la bicicletta che la macchina viaggiavano nella stessa direzione, da Barcellona verso Milazzo. L’impatto è stato violentissimo a tal punto da sbalzare l’uomo sul tettuccio dell’utilitaria e poi sul parabrezza infrangendolo. Il ciclista finito sull’asfalto è sempre rimasto vigile nonostante le sue gravi condizioni. Il sessantenne è stato soccorso prima da altri ciclisti e automobilisti e poi dall’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Policlinico di Messina dove si trova adesso ricoverato in prognosi riservata. Ancora in corso da parte della Polizia Municipale, intervenuta sul posto, la dinamica dell’incidente. Incerte le cause.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin