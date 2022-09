Come da tradizione, la seconda settimana di settembre (quella successiva alla festività del Santo Patrono S. Stefano) al Tono di Milazzo si festeggia la Madonna del Tindari, la festa che conclude l’estate milazzese.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’. Per l’occasione il Comando di Polizia Locale ha predisposto con apposita ordinanza per i giorni 8 e 9 settembre la chiusura della piazza Angonia dalle ore 14 alle 24, mentre sabato 10 dalle ore 10 alle ore 24, invece giorno 11 Settembre dalle ore 14 fino al passaggio della processione l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati) nelle vie: Nettuno, Porticella, Delle Magnolie, Bertani(Lato Nord), Piazza Angonia e la sospensione temporanea della circolazione veicolare, mediante l’istituzione del divieto di transito dalle ore 17 fino al passaggio della processione sull’intero percorso del corteo religioso. Condividi questo articolo



Insieme ai festeggiamenti religiosi sono stati predisposti in sinergia con il comitato festeggiamenti, l'Associazione San Martino Fest e le palestre e gruppi sportivi cittadini quattro giorni di sport all'aperto in piazza Angonia Tono con la manifestazione intitolata "Tono Sport Fest".

Quest’anno le manifestazioni religiose preparate dalla nuova fraternità di frati di San Papino prevedono oggi, sabato 10, la messa alle ore 19 nella chiesetta del Tono, mentre domenica 11 alle ore 10,30, sempre al Tono, la Messa Solenne presieduta dal nuovo Parroco Fra Graziano Bruno e animata dal coro parrocchiale di S. Papino. Alle 17 è prevista la processione del simulacro della Madonna che attraverserà le vie Nettuno e Porticella con l’immancabile infiorata organizzata dai residenti, fino a giungere Piazza Roma per un momento di preghiera per la pace e la deposizione di una corona d’alloro per i caduti di tutte le guerre. Successivamente sosta in piazza S. Papino per l’Atto di affidamento alla Madonna del Tindari.