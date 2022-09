Una a settimana di formazione ed informazione sanitaria dedicata alla Città di Milazzo. A promuoverla è stata il Rotary Club di Milazzo presieduto da Antonio Pontoriero, col patrocinio del Comune, dell’assessorato regionale della Salute, dell’Asp 5 di Messina e dell’Ordine dei medici di Messina.

Domani, domenica 11 settembre, è previsto l’ultimo appuntamento. Nell’aula consiliare del Comune si terrà un corso di formazione BLSD (primo soccorso) dedicato a 18 dipendenti della Polizia Locale di Milazzo, mentre a seguire, nel pomeriggio, alle 18.30, nell’Atrio del Carmine si Terrà un talk show dal Titolo ” Donare per Esistere”. Sarà condotto dalla giornalista Sonia Andaloro e vedrà la partecipazione di Vittorio Cannata – Aido; Carlo Spadaro – Avis; Maria Stella Vetromile, Admo; Mariella Cambria – Associazione Alzheimer; Nino Rizzo, rappresentante pazienti portatori di trapianto di rene; Maurizio Munafò, rappresentante dei genitori che in un momento drammatico hanno risposto si alla donazione degli organi; Bruna Piazza – Direttore Anestesia e Rianimazione P.O. Termini Imerese e Giorgio Battaglia Direttore Uoc di Nefrologia ASP 3 di Catania – Coordinatori del Centro Regionale Trapianti. Presenti anche Lina Ricciardello responsabile Dei e Goffredo Vaccaro Governatore, eletto Rotary Distretto 2110 e co Presidente commissione BLSD,

La serata prevede l’esibizione di un complesso musicale “Enzo e la sua band” e dal gruppo di Ginnastica Artistica – Trinacria di Spadafora.

L’autoemoteca dell’Avis sosterrà di fronte al Paladiana per accogliere i volontari che vorranno donare il sangue.

La serata si concluderà nei locali del Tennis e Vela di Milazzo con un Apericena il cui ricavato al netto delle spese sarà devoluto dal Rotary Club di Milazzo per l’acquisto di vaccini per debellare il virus della Poliomielite.

La settimana è cominciata con un corso BLSD dedicato ai docenti ed al personale del Liceo Scientifico di Milazzo guidato dalla professoressa Currò, curato dai formatori del club service, Maria Torre, Tindaro Impellizzeri e Felice De Luca. A Palazzo D’Amico, invece, si è tenuto un convegno dal titolo “Milazzo città Cardio e Neuro protetta”. Ai lavori, moderati dal professore Giovanni Squadrito (Ordinario di Medicina Interna Università di Messina) sono intervenuti Aurelio Lembo – Medico di Medicina Generale Consigliere Ordine dei Medici di ME, Filippo Marte – Direttore U.O.C. di Cardiologia P.O. di Milazzo, Felice De Luca – Anestesista IOMI ME – Istruttore BLSD Rotary Distretto 2110, Filippo Lopresti – Direttore U.O.C. Neurologia – P.O. Milazzo, Enzo Picciolo – Coordinatore ASP 5 rete Emergenza Urgenza, Tindaro Impellizzeri e Maria Torre (Postazione 118 Torregrotta), e il governatore eletto Rotary Distretto 2110, Goffredo Vaccaro. Al termine del Convegno sono stati consegnati i Brevetti BLSD ai Docenti dell’Istituto Impallomeni di Milazzo.