MESSINA. Lo chef Paolo Romeo al “Vanotti Sicily Tour” giro della Sicilia in bicicletta Il “Vanotti Sicily Tour” evento ciclistico organizzato dall’associazione Asd Bici e Bike Messina con la partecipazione dell’ex professionista Alessandro Vanotti (noto gregario di Ivan Basso e di Vincenzo Nibali), con il patrocinio dell’Assemblea Regionale. Il tour è partito da Piazza Duomo alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, che percorrerà la Sicilia in 5 tappe che toccheranno l’intera isola, ha visto ai nastri di partenza un partecipante d’eccezione lo chef Paolo Romeo.

«Sono felice di ripartire ancora una volta dalla mia città – commenta Paolo Romeo – mi sono fatto apprezzare fuori dalla Sicilia, ho lavorato benissimo a Carpi e Genova ma dopo essere tornato a Messina, ho sentito l’esigenza di trasmettere ai giovani messinesi quello che ho imparato negli anni trascorsi fuori, soprattutto il sacrificio ed il rispetto degli impegni che è quello che cerco di insegnare anche ai miei studenti del Cirs ai quali voglio dedicare questa mia nuova avventura. Ho colto con entusiasmo la proposta di affrontare una nuova sfida nella quale mettermi in gioco, dimostrando finalmente che, nonostante la pandemia, tutti abbiamo la forza di ripartire e ogni sogno può diventare realtà, confrontandosi con sé stessi e superando i propri limiti».

L’eventoè dedicato al turismo in Sicilia con la scoperta di itinerari ciclabili e naturalistici, alla conoscenza di realtà locali e paesaggistiche ed enogastronomiche che saranno pubblicizzate dalla Vanotti Cycle Camp nel Nord Italia. Durante lo svolgimento dello stesso evento saranno approfondite le tematiche sulla nutrizione e tecnica nel ciclismo a cura di Alessandro Vanotti in quality di Special Guest. Le tappe previste con partenza da Messina sono: 1 Tappa Messina – Siracusa con pernotto in loco e visita al teatro Greco, 2 Tappa Siracusa – Scicli, con transito nella riserva naturale di Vendicari e Portopalo, 3 Tappa Scicli -Canicattì con pernotto ad Agrigento e visita alla valle dei Templi, 4 Tappa Canicattì Caronia con pernotto in loco, 5 Tappa Caronia – Messina, conclusione del tour.