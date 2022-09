Roberto Caizzone è stato riconfermato presidente dell’Associazione Italiana Persone Down Milazzo e Messina.

Rieletto all’unanimità nel corso dell’assemblea di sabato 3 settembre nella sede di Milazzo in via San Marco 154 è stato rinnovato anche il direttivo per i prossimi tre anni. A comporlo il vice presidente Pasquale Pianese e i consiglieri Carmelo Galati Capraro (Tesoriere,) Santa Dantò (Coordinatrice della sede di Nizza di Sicilia), Rosa Nunziata Cannistrà, Mariagrazia De Luca e Giuseppe Vincenzo Merlino

«Il nostro principale interesse – ha detto Caizzone – è far stare bene i ragazzi e le loro famiglie proponendo loro vari progetti proseguendo un percorso che abbiamo avviato negli ultimi sette anni. Nonostante il Covid siamo riusciti a portare avanti diverse iniziative nella massima sicurezza e di proporre i ragazzi nel progetto “inserimento lavorativo” molto apprezzato da varie aziende locali. Il nostro auspicio è quello di continuare il nostro percorso consolidando i vecchi progetti e promuoverne nuovi».

Intanto il 24 settembre a San Filippo del Mela si festeggerà il 18° compleanno dell’Associazione con vari momenti di premiazione, musica e divertimento. A condurre la serata sarà Francesco Anania coadiuvato dalla brillante voce della cantautrice barcellonese Gabriella Bisignano.