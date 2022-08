La dirigente scolastica dell’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo, che è stata eletta dall’Assemblea dei Dirigenti Scolastici dei Nautici ai vertici della RE.NA., l’organismo – coordinato dal MIUR – che ha rinnovato il Consiglio Direttivo per i prossimi tre anni. Un riconoscimento che premia l’impegno e la passione che Stefania Scolaro mette da sempre per la moderna gestione e la valorizzazione di un istituto che si attesta ormai come una delle migliori agenzie formative della nostra Provincia. Un successo che parte da indiscusse doti personali, ma che si lega alla condivisione di intenti che la Dirigente ha saputo creare tra tutte le componenti della scuola, in piena sinergia con le famiglie e il territorio.

«Sono davvero felice e onorata di fare parte del Direttivo Nazionale – confessa – e per aver ottenuto questo importante riconoscimento, che non appartiene soltanto a me ma a tutte le componenti dell’Istituto” sottolinea la D.S. “Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi per la stima e la fiducia che mi hanno accordato; continuerò con rinnovato entusiasmo a impegnarmi per la promozione e lo sviluppo della formazione marittima».

La R.E.N.A., si caratterizza per Il Sistema gestione della Qualità per la Formazione Marittima, coordinato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Generale ed ha lo scopo di dare piena ed effettiva attuazione alle normative internazionali (STCW di Manila 2010) e comunitarie che regolano gli standard formativi per le figure professionali del personale marittimo e costituisce una garanzia per la validità anche internazionale dei diplomi erogati dal corso di studi di “Trasporti e Logistica”. L’indirizzo Nautico dell’ITET “Leonardo da Vinci”, istituito nell’anno scolastico 2014-2015, in pochi anni è diventato un polo di riferimento importante per le discipline del settore con tutte le varie articolazioni come “Conduzione del mezzo navale”; “Conduzioni di apparati e impianti marittimi”, ”Costruzione del mezzo navale” e “Logistica”, poiché offre ai suoi iscritti interessanti sbocchi lavorativi tra le diverse ed affascinanti professioni del mare.

L’Istituto ha sposato pienamente la vocazione marittima di Milazzo e del suo vasto comprensorio e promuove, attraverso una specifica progettualità, la cultura della salvaguardia e della tutela dell’ambiente marino anche attraverso la fattiva collaborazione con l’Area Marina Protetta – Capo Milazzo. L’alto livello qualitativo raggiunto dall’indirizzo Nautico dell’ITET “Leonardo da Vinci” e la sua progettualità standardizzata secondo le rigorose normative internazionali sono espressi non solo dai brillanti piazzamenti degli alunni iscritti a tale indirizzo (ad esempio nelle gare nazionali dei Nautici d’Italia) ma anche dalla rapidità con cui, a pochi mesi dal conseguimento del diploma, i diplomati ottengono contratti di lavoro presso prestigiose società di navigazione nazionali o internazionali o entrano nelle accademie navali militari o mercantili.