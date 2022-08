LA CURIOSITA’. Com’è bello far l’amore da…Capo Milazzo in giù. Ricalcando la celebre canzone di Raffaella Carrà sembra essere stata questa l’hit dell’estate almeno nel promontorio mamertino. Secondo quanto risulta ad Oggi Milazzo la cooperativa “Nuova via” che supporta l’Area Marina Protetta nella gestione del punto informativo, il controllo e la pulizia e della zona più pregiata del Capo, avrebbe fatto una relazione in tal senso. Lamentando che per tutta l’estate le coppiette presumibilmente provenienti dai locali vicini, avrebbero dato sfogo alla loro esuberanza “imboscandosi” proprio nella stradina che conduce all’ingresso dell’Amp e dunque, alle Piscine di Venere.

A preoccupare, dunque, non sono solo i pescatori di frodo e i diportisti che entrano con l’imbarcazione in zone vietate, ma anche profilattici, fazzolettini sporchi, bottiglie di alcolici, vomito e urina. Lo spettacolo che si presenta ai vigilanti della cooperativa per lo più il sabato e la domenica mattina è un disastro.

I visitatori che sin dalle prime ore della mattina popolano la zona, fortunatamente non si sono mai accorti di nulla e l’area naturalistica non è mai stata a rischio perché il personale con spirito di sacrificio e tanto olio di gomito sono riusciti a ripristinare il decoro in poco tempo, preservando l’immagine e l’integrità dei luoghi. Ma alla fine hanno deciso di relazionare ai vertici della Amp per chiedere loro un intervento al fine di risolvere il problema.