Sulla polemica legata al costo del concerto di Lello Analfino che si terrà in Marina Garibaldi, sollevata dal consigliere di opposizione Damiano Maisano, è intervenuta anche l’Associazione culturale Bm Produzioni Musicali di Catania che ha venduto lo spettacolo al comune di Milazzo per 13200 euro. La polemica sollevata da Maisano con una interrogazione nasceva da una determina de comune di Malfa (isola di Salina) in cui la stessa esibizione era stata pagata quasi la metà.

«Lo spettacolo di Lello Analfino (Tinturia) realizzato nel Comune di Malfa – scrive la presidente dell’associazione culturale Bm Produzioni Musicali Antonella Michieli – è stato venduto ad un prezzo minore rispetto a quanto venduto ad altri enti per le seguenti condizioni: il comune di Malfa si è fatto carico dell’impianto audio luci e back line, dei tecnici del suoni e del datore luci, dei viaggi del vitto e dell’alloggio per l’intera compagnia artistica. La formazione artistica presente, inoltre, era ridotta (mancante di un componente del gruppo)».