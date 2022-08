Tra sport, tantissimi appassionati ed un’esplosione di divertimento è scivolato via il sabato dell’Allinparty Milazzo, illuminato anche dal seguitissimo live show de “I Soldi Spicci”, che ha portato al Mediterranea Club un fiume di persone in festa ed entusiaste per la divertentissima esibizione del duo comico siciliano. Con la comicità esplosiva della coppia palermitana si è conclusa nel modo migliore una bellissima giornata di confronto, sport ed inclusione. Il sabato dell’Allinparty è cominciato con il tradizionale ed emozionante momento dedicato al confronto con i testimonial. Nell’incantevole scenario dell’Area Marina Protetta, location che ha estasiato con la sua bellezza i tanti presenti, dopo i saluti di Giovanni Mangano (Presidente di AMP) e di Maria Teresa Collica (Presidente della Fondazione Lucifero, che fa parte del consorzio che gestisce l’AMP) hanno raccontato le toccanti e significative storie di vita e di sport Nadia Bala, Salvatore Vasta, Salvatore Iudica e Mirko Maccarrone, ognuna emozionante per la sua bellezza e diversità. Un momento di grande condivisione e riflessione che, come sempre, ha lasciato un segno profondo nei partecipanti alle attività.

Nel pomeriggio, all’interno del Mediterranea Club, lo start alle molteplici attività sportive. Dal beach hockey al beach sitting volley, dal tennis in carrozzina al calcio amputati, passando anche per il basket in carrozzina, le attività di fitness, i trattamenti di shiatsu, scacchi, tennistavolo, calcio balilla, softair, tiro con l’arco e tiro a segno, con una bella passeggiata anche sulla barca a vela, centinaia di partecipanti hanno gremito il Club sportivo gioendo per un bellissimo e divertentissimo pomeriggio di sport, tutto dedicato all’inclusione ed alla partecipazione, come sempre aperta a tutti, mettendo in campo contemporaneamente i ragazzi delle associazioni di volontariato del territorio e gli atleti delle tante associazioni sportive presenti.

La sera, infine, lo show da sole out de “I Soldi Spicci” ha regalato risate e divertimento al pubblico presente, per un altro momento indimenticabile: una vera e propria serata di festa che conclude la prima esplosiva giornata dell’Allinparty Milazzo.

Oggi si replica. Mattinata dedicata ad altre emozionanti storie: presso la sezione di Milazzo del Tiro a Segno Nazionale spazio alle testimonianze di Francesco Bonanno, Valeria Pappalardo, Giulia Zini, Simona Cascio, Marco Ratti e Marco Faruoli. Poi tutti a mare con la campionessa italiana di nuoto paralimpico Valeria Pappalardo, per una nuotata collettiva aperta a tutti. Nel pomeriggio, infine, il secondo lungo momento dedictao a sport e inclusione. Spazio allora al baskin, al rugby in carrozzina, beach sitting volley, al beach handball, al beach bocce, alla scherma, al tiro con l’arco, al tiro a segno, al calcio amputati, al calcio balilla, al scacchi, al tennistavolo, alle attività di fitness e ginnastica dolce ed ai trattamenti shiatsu.

Maggiori info su www.allinparty.it oppure sui social dell’evento (facebook ed instagram).