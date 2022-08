VIDEO. Una bomba d’acqua ha colpito verso mezzanotte e mezza il centro di Milazzo. L’intensità della pioggia battente (ben 30 mm) ha fatto allagare le strade del centro mamertino compreso i marciapiedi. Dalla Marina Garibaldi, a Piano Baele, dal Porto a San Papino. Non è stato risparmiata nemmeno il nuovo marciapiede realizzato in Marina. A quanto pare le pendenze avrebbero penalizzato qualche locale convogliando le acque verso le attività di ristorazione. A Ponente, invece, vicino al Lido La Fenice, per il temporale si è registrato un incidente stradale tra una mini car è uno scooter favorito dall’acquazzone che ha reso viscido l’asfalto e ridotto la visibilità. Ad avere

