Al via nel prossimo weekend a Milazzo l’edizione 2022 dell’Allinparty, la mega convention di sport inclusivo che, dopo la prima storica tappa fuori dalla Sicilia (lo scorso luglio a Pescara), torna nella città mamertina. Un grande festival di sport, inclusione e confronto aperto a tutti e completamente gratuito che, finalmente, dopo due stagioni di interruzione forzata a causa della pandemia, torna a Milazzo al Mediterranea Club, nel weekened dal 26 al 28 agosto

Durante la manifestazione sono previste oltre quindici discipline sportive tra tornei, dimostrazioni e prove libere, con tante novità molto che permetteranno di abbracciare sempre più sportivi, sempre più federazioni ed associazioni del territorio. Cresce anche il numero dei testimonial paralimpici provenienti da tutta Italia, segno della portata ormai nazionale dell’Allinparty, che si confronteranno nelle mattinate di sabato e domenica, programmate rispettivamente presso l’Area Marina Protetta e presso la Sezione di Milazzo del Tiro a Segno. Infine le sorprese arrivano anche dall’intrattenimento. La sera di venerdi 26, quando terremo l’inaugurazione ufficiale durante la quale si esibirà anche la Banda musicale della Brigata “Aosta”, si realizzerà la prima edizione di “Milazzo Sport Fashion”, momento durante il quale sfileranno in maniera del tutto goliardica sportivi ed associazioni di volontariato locali (LabO, AIPD e Cooperativa sociale SOL.A.RE.S.).

La sera di sabato 27, infine, il live show del duo comico I Soldi Spicci: un momento, anche questo gratuito, che porterà tantissimo divertimento.



«E’ una manifestazione ben riuscita nelle precedenti edizioni – ha detto in conferenza stampa Antonio Nicosia, assessore allo Sport del Comune di Milazzo – le cose belle e ben riuscite vanno sicuramente portate avanti e coltivate con insistenza. Il coinvolgimento con l’Assessorato allo Sport e quello alle Politiche Sociali è stato un atto immediato al quale abbiamo risposto immediatamente presente e ci siamo impegnati affinchè la risposta della città, attraverso le associazioni sportive ed anche attraverso i servizi di volontariato, fosse più ampia possibile. Oggi raccogliamo un buon risultato. Speriamo e siamo convinti che questo evento possa essere replicato, anche perchè si tratta di una iniziativa di rilevanza nazionale e, in questo caso, è molto utile per la città ed anche per il messaggio lanciato dall’organizzazione. Lo sport è inclusione e qui si va oltre al confronto fisico, alla tattica e ad altri aspetti puramente sportivi, ma si mira soprattutto al cuore e, quindi, siamo tutti quanti doverosamente impegnati affinchè si possano raggiungere risultati migliori possibili».

«Ringrazio l’organizzazione per aver scelto la città di Milazzo come location di questa manifestazione – prosegue Pasquale Impellizzeri, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Milazzo – Questa è una di quelle occasioni in cui ci sentiamo tutti sullo stesso piano senza differenze di alcun genere.

«Siamo onorati di essere nuovamente presenti a Milazzo in occasione di questa manifestazione – questo l’intervento di Debora Chillemi, presidente Aism Sicilia – Ci aspettano tre giorni intensi ma che permetteranno a persone di qualsiasi categoria di partecipare ad un sogno. L’evento permette di immaginare un futuro sportivo possibile»

«Vorrei – interviene Angelo La Via, consigliere nazionale di Aism – che Allinparty sia la sfida dei milazzesi per abbattere le barriere fisiche e mentali che ancora oggi esistono. Dobbiamo far parte di una rete, di una squadra che garantisca una piena inclusione sociale. Grazie a questo progetto offriamo a tutte le attività del territorio la possibilità di fare la differenza stando uniti e dando continuità a questo percorso. Allinparty deve diventare nel 2023 l’evento simbolo di una città aperta e vivibile, per permettere a chi vive una disabilità nella propria quotidianità di avere una buona qualità di vita».

Alla conferenzaha preso parte anche Fiammetta Conforto, delegata del Rettore dell’Università di Messina per i Servizi alle Disabilità, Francesco Giorgio, Delegato del Comitato Italiano Paralimpico di Messina, Davide Liotta, Presidente dell’Asd Arb Messina, organizzatrice della prima tappa di plogging in Sicilia a Messina ed ora in programma anche a Milazzo il 24 agosto e Simona Cascio, testimonial dell’Allinparty ed atleta Paralimpica.

«Abbiamo ripreso ufficialmente un mese e mezzo fa con la prima storica tappa oltre la Sicilia – queste le parole di Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi – esportare il nostro format, che ha avuto come base di partenza e trampolino di lancio la città di Milazzo, è stato veramente motivo di grande orgoglio e di grande responsabilità. Torniamo a Milazzo con tantissimo entusiasmo e con la voglia portare diverse interessanti novità. Il format dell’Allinparty è quello conosciuto: tantissimo sport che punta sull’inclusione, il confronto con i testimonial paralimpici ed il momento dedicato ad intrattenimento e divertimento. Quest’anno, però, siamo cresciuti in termini numerici e di qualità: il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, cosi come la vicinanza dell’amministrazione del Comune di Milazzo e di tanti partner nazionali come Decathlon (ma non solo), ci ha permesso di pensare più in grande. Siamo felicissimi di ripartire e, ovviamente, non possiamo che ringraziare tutti i partner, pubblici e privati, che ci stanno supportando, grazie ai quali possiamo goderci questa bellissima manifestazione»



Oggi anticipo della manifestazione con la gara di plogging, che si svolgerà nel pomeriggio. Venerdi 26, invece, lo strat ufficiale con l’inaugurazione e la sfilata degli sportivi “Milazzo Sport Fashion”.



Maggiori info su www.allinparty.it oppure sui social dell’evento (facebook ed instagram).