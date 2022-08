L’Ufficio Ambiente del Comune ha inviato una diffida a Legambiente del Tirreno affinché provveda immediatamente a bonificare il “Boschetto dell’ancora” che si trova al Tono. Caso contrario scatterà l’intervento sostitutivo.

“A seguito di sopralluogo esperito da personale comunale – si legge – è stato constatato lo stato di abbandono e di degrado ambientale dell’area urbana denominata “Boschetto dell’ancora” sita in prossimità della ‘Ngonia del Tono, dove si è rilevata la presenza di una folta vegetazione infestante che potrebbe generare fenomeni di incendio, nonché la presenza di rifiuti di vario genere ricettacolo di roditori, di insetti e di micro e macro parassiti, elementi tutti che determinano gravi inconvenienti igienico-sanitari oltre che nocumento al decoro urbano, all’ambiente e al paesaggio”.

“L’area, posta su porzione di terreno del Demanio Marittimo, risulta da parecchi anni in uso a Legambiente che vi organizza periodicamente delle manifestazioni rivolte alla salvaguardia e alla pulizia dell’ambiente. Poiché la conduzione del bene – prosegue la nota – risulta in contrasto con l’igiene pubblica, con le norme igienico-sanitarie e con il decoro urbano, ubicata in un contesto paesaggistico ed ambiente di notevole pregio, nonché a ridosso del Sito di Interesse Comunitario (SIC) di Capo Milazzo si diffida il coordinamento di Milazzo di Legambiente di effettuare la pulizia dell’area entro 7 giorni , trascorsi i quali, in assenza dell’esecuzione degli interventi, questo Ente, senza ulteriori comunicazioni si sostituirà alla associazione con addebito delle spese alla stessa”.

DIETRO LE QUINTE. Nella stessa situazione si troverebbe il parco Bud Spencer in località Grazia. La cura era stata affidata dal Comune agli scout in cambio di una sede nell’ex scuola elementare della stessa contrada. Quest’anno, secondo quanto hanno comunicato i residenti ad Oggi Milazzo, la pulizia non sarebbe stata effettuata. Lo spazio veniva utilizzato per un momento di svago dei più piccoli o per far scorrazzare in sicurezza i propri animali, ma l’area risulta degradata (VEDI FOTO IN BASSO).