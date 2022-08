Concerto a Palazzo D’Amico, “Quadri d’opera” per il Duo Abraxa

Sabato 20 agosto, alle 19, a Palazzo D’Amico, si terrà il concerto “Quadri d’opera” del Duo Abraxas, composto da Daria Grillo (flauto) e Sergio Camelia (chitarra). Tutte celebri ed accattivanti trascrizioni e variazioni da titoli che eseguiranno quali “La Gazza Ladra”, “Il Matrimonio Segreto”, “Carmen”, “La Traviata”, “Cavalleria Rusticana”, accostate ad altro repertorio di notevole interesse.

Il concerto è organizzato per il Comune di Milazzo dalla Reverie Guitar Academy. Si tratta di un programma tutto nuovo che il Duo propone facendo, così come annuncia il titolo del concerto, un vero e proprio omaggio all’Opera.

Il Duo composto da artisti affermati e molto conosciuti è una realtà di grande prestigio che è ormai ospite stabile in importanti Cartelloni Musicali e che omaggia la Città di Milazzo.