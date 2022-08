Condividi questo articolo



«Quando ho ricevuto la chiamata di Guido Restanti non ho potuto dire di no: il progetto del Cocuzza/Basket Milazzo è stimolante e non vedo l’ora di iniziare i lavori; io ed i miei compagni ci faremo trovare pronti fin da subito». Queste sono state le parole di Giuseppe poco dopo la firma: i coach ed i compagni non vedono l’ora di dare il benvenuto al nuovo innesto, in vista della imminente preparazione atletica.

Giuseppe Carnazza è ufficialmente un giocatore del Cocuzza/Basket Milazzo. A comunicarlo è stata la stessa società, diramando un comunicato attraverso i canali social. La guardia classe 87′ è dotata di grande atleticismo: abile ball handler e tiratore, ha mosso i primi passi a Messina (tra Amatori e Basket School), per poi trasferire il suo talento alla Vis Reggio Calabria. In questi anni gode delle attenzioni di diverse squadre elite, in particolare del Basket Club Ragusa, che nel 2017 lo inserisce nel proprio roster. Giuseppe disputa 4 stagioni con i Klebbati, mettendosi in mostra in vari palcoscenici di C silver.