Dopo due anni, torna il memorial “Marco Salmeri”, giunto alla sua sesta edizione. Il 18 agosto allo stadio “Marco Salmeri” si svolgerà il triangolare per ricordare un calciatore milazzese apprezzato dal mondo calcistico dell’hinterland, scomparso a causa di un incidente stradale, il 27 aprile 2014, quando militava nel Due Torri.Una tragedia che ha lasciato un vuoto incolmabile a tal punto che Marco non è mai stato dimenticato.

Per questo motivo la famiglia e la squadra del Milazzo hanno organizzato, come ogni anno, un triangolare che, in questa occasione, vedrà protagoniste, oltre la squadra di mister Antonio Venuto, anche Nebros, altra formazione di Eccellenza, e il Paternò, che milita in serie D. Il primo calcio di inizio della prima partita del triangolare è in programma per le 16.30