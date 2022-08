Milazzo, Nas sequestrano pesce azzurro in una pescheria: non era adeguatamente refrigerato

In una pescheria di Milazzo sono state sequestrati decine di chilogrammi di pesce azzurro esposto in vendita su banchi non refrigerati. Ad effettuare l’intervento i carabinieri del NAS di Catania, competente anche per le province di Messina ed Enna. A Messina in un laboratorio artigianale, sono stati sequestrati centinaia di prodotti da forno semilavorati, privi di etichettatura e di provenienza incerta.

Ad oggi sono state ispezionate 220 strutture e tra queste 53 sono risultate non conformi, con conseguenti segnalazioni di persone alle competenti autorità e oltre 41 mila euro di sanzioni amministrative.