Una maggiore dilazione nei pagamenti (4 rate rispetto alle 3 attuali), più attenzione attraverso apposite riduzioni verso le attività stagionali; l’introduzione dell’esenzione per i domiciliati per studio e/o lavoro in altri comuni nel territorio nazionale. L’assessore alle Finanze e Tributi, Roberto Mellina, commenta l’approvazione del Regolamento Tari da parte della maggioranza che sostiene l’Amministrazione Midili. «Un lavoro lungo ma con il coinvolgimento di molti consiglieri comunali siamo riusciti a produrre un risultato che, dal nostro punto di vista, cerca di venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio».

Per le abitazioni a disposizione è stata prevista invece una rimodulazione degli utenti che comporterà una importante riduzione delle bollette. “Il Regolamento – conclude Mellina – prevede poi delle riduzioni per i single, per chi fa attività di compostaggio, per i pensionati con indicatore ISEE pari o inferiore alla soglia della pensione minima annua erogata dall’INPS, per soggetti disabili (disabilità riconosciuta al 100%)”.

Infine altra novità riguarda la maggiore riduzione per le attività che producono rifiuti speciali, provvedendo allo smaltimento in proprio.