Milazzo, i Tiromancino e Lelio Analfino cantano per tutti….tranne per Santo Stefano

IL CASO. I Tiromancino e Lelio Analfino dei Tinturia cantano per tutti….tranne per Santo Stefano. A chiarirlo è l’Ufficio stampa del Comune di Milazzo su esplicita richiesta del sindaco Pippo Midili. Ieri Oggi Milazzo ha pubblicato in anteprima la notizia sui due concerti gratuiti previsti in Marina Garibaldi venerdì 2 settembre (Analfino) e sabato 3 (Tiromancino) con un impegno di spesa a carico del Comune di oltre 51 mila euro.

Tutto esatto tranne una cosa: anche se gli artisti si esibiranno nel week-end della festa del Santo Patrono e lo faranno sullo stesso palco che da sempre ospita “il cantante” la sera prima della processione, da Palazzo dell’Aquila ci si preoccupa di precisare «che i concerti dei “Tiromancino” e dei “Tinturia” non rientrano nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Santo Stefano, bensì nella programmazione estiva che l’Amministrazione ha promosso e che prevede delle manifestazioni anche nel mese di settembre».

Oggi Milazzo aveva chiarito che nelle determine si sottolineava che l’impegno di spesa viene fatto «al fine di valorizzare l’immagine della Città di Milazzo e promuovere il territorio, L’Amministrazione Comunale ha inteso organizzare un evento musicale di elevato livello artistico e di notevole richiamo turistico. Gli eventi si inseriscono «in una politica di sviluppo territoriale e di rilancio turistico del Comune di Milazzo».

Evidentemente il fatto che i concerti si svolgeranno in concomitanza con la festa, a due passi dal Duomo dedicato al protomartire, è una semplice coincidenza. Insomma musica dal vivo per tutti…tranne per il povero Santo Stefano.