Disposta la riapertura provvisoria dell’area di via Crispi dove nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana si è proceduto all’allargamento del marciapiede al fine di consentire una diversa fruizione.

L’intervento, non ancora ultimato in quanto si dovrà procedere alla sistemazione degli arredi e alla riqualificazione dell’ultimo tratto sino alla chiesa di San Giacomo, è stata decisa per consentire a cittadini e turisti di fruire senza disagi anche di questo spazio che presenta anche una nuova pavimentazione in continuità con quella esistente.