Calcio, il Milazzo ripescato in Eccellenza

Calcio, il Milazzo ripescato in Eccellenza

Appresa la notizia del ripescaggio della squadra di calcio del Milazzo nel torneo di Eccellenza 2022-23, il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo Sport Antonio Nicosia hanno espresso la soddisfazione dell’amministrazione comunale per questa nuova opportunità che si offre alla squadra.

“Il ripescaggio, siamo certi, darà nuovo entusiasmo a dirigenti, calciatori e tifosi in quanto partecipare al campionato d’Eccellenza è un traguardo importante e siamo convinti che con l’impegno di tutti si potranno raggiungere quei risultati che tutti auspichiamo pur in una categoria più difficile rispetto alla Promozione. Auguriamo alla società, allo staff tecnico ed ai giocatori un proficuo lavoro e tanta determinazione”.