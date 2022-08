Lello Analfino dei Tinturia e Tiromancino. Per la festa di Santo Stefano, patrono della città, si raddoppia. L’amministrazione Midili ha deciso di regalare ai cittadini e ai turisti ben due concerti previsti venerdì 2 settembre (Analfino) e sabato 3 settembre (Tiromancino). Concerti che chiuderanno idealmente l’estate. Il costo sarà a carico dell’amministrazione: 13200 euro per il primo e 38500 euro per l’autore di “Due destini”. Complessivamente oltre 51 mila euro.

Nelle delibere si sottolinea che l’impegno di spesa viene fatto «al fine di valorizzare l’immagine della Città di Milazzo e promuovere il territorio, L’Amministrazione Comunale ha inteso organizzare un evento musicale di elevato livello artistico e di notevole richiamo turistico. Gli eventi si inseriscono «in una politica di sviluppo territoriale e di rilancio turistico del Comune di Milazzo»