La strada che conduce al polo sportivo di Valverde dove si trovano la piscina comunale e il Palasport è nuovamente illuminata. Ne ha dato notizia l’assessore allo sport, Antonio Nicosia evidenziando come il ripristino dell’impianto oltre a garantire sicurezza rappresenta un deterrente al verificarsi di episodi poco chiari specie nelle ore serali. La zona adesso dovrà essere liberata dai rifiuti che i soliti “zozzoni” abbandonano certi dell’impunità.

“L’assenza dell’illuminazione – spiega Nicosia – creava disagio e preoccupazione sia agli abitanti del luogo ma anche per coloro che frequentavano gli impianti sportivi e dovevano raggiungerli in moto. Così, anche, per dare la giusta accoglienza alle squadre ospiti, attraverso l’ ufficio Sport abbiamo attivato l’ iter per il ripristino dell’illuminazione ed oggi, grazie all’azione degli uffici comunali, è possibile percorrere in sicurezza quel tratto di strada sul quale si dovrà intervenire per la pulizia dei margini della carreggiata”.