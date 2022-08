A Milazzo il liceo scientifico non c’era ancora, e così un gruppetto di ragazzini ogni mattina prendevano il treno (accelerato) con fermata anche a nella frazione di Santa Marina per recarsi a scuola.

A quei tempi la rivalità Milazzo/Barcellona era davvero tanta ma fra i ragazzi non è mai esistita. Così nel 1971 si arrivati al diploma.

Ieri sera alla Riva Smeralda un nutrito gruppo dei 36 ragazzi che nel 1971 frequentava la 5a B dello scientifico del Longano, provenienti daMilazzo, Barcellona e paesi limitrofi si sono ritrovati per festeggiare l’anniversario del diploma (50 +1).

Medici, avvocati, architetti, insegnanti, impiegati e liberi professionisti, oggi quasi tutti pensionati hanno rinverdito i ricordi della loro giovinezza fra commozione e risate. Adesso li unisce una grande amicizia e la promessa e l’impegno di ritrovarsi almeno una volta l’anno.

A raccogliere l’invito di Pippo Russo che si è fatto promotore della serata sono stati: Ninetta Alfino, Salvatore De Pasquale, Franco Fulci, Luciano Genovese, Pino Genovese, Nino Giardina, Paola Giunta, Nino Isgrò, Marilena La Torre, Sara Le Donne, Melina Maimone, Renato Minasi, Enzo Pergola, Teresa Perroni, Franco Rizzo, Giampiero Torre, Nanda Urbano.