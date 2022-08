La milazzese Laurreine Ullo conquista la qualificazione per partecipare ai Campionati Europei di Spartan Race che si terranno ad ottobre nel Regno Unito e ai Campionati Mondiali che si terranno a dicembre ad Abu Dhabi. Lei si chiama Laurreine Ullo, è in assoluto la prima milazzese ad ottenere questo traguardo. Lo Spartan Race è una nuova disciplina che sta crescendo in tutto il mondo. Tanti giovani della nostra città stanno iniziando a cimentarsi in questa nuova sfida entusiasmante e piena di sacrifici.



La Ullo(classe 1973) ha sfatato molti miti grazie al suo coraggio e al suo impegno. Dopo aver ottenuto il 3° posto (nella sua categoria)nella gara del Circeo (Novembre 2021) e aver ottenuto altri risultati importanti sia in gare Spartan che OCR, adesso si preparerà per questa importante competizione. Guidata e allenata dal coach Roberto Andaloro (Cross Training). «Ringrazio Roberto per la sua professionalità – dice la Ullo – e per la sua capacità di spingermi oltre i limiti. Grazie a lui ho realizzato un sogno. Nonostante i graffi e i lividi il mio cuore è pieno di felicità»

Roberto Andaloro, oltre al suo impegno per la diffusione delle arti marziali a Milazzo, prepara da qualche anno (con il supporto del gruppo OCR Sharks Messina) atleti per queste nuove discipline che rappresentano il nuovo orizzonte dello sport internazionale.