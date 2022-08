Giovedì 11 e Venerdì 12 agosto 2022 nell’atrio del Carmine la Compagnia Teatrale Milazzo 2010 propone la commedia “Pò ittari sangu”. Inserita nell’estate milazzese la commedia dal titolo che è già un programma è tratta liberamente dall’opera di Eduardo De Filippo “Non ti pago” tradotta ed ideata in siciliano da Salvatore Torre. Ambientata negli anni ‘40 vede uno sfortunato padre di famiglia Don Francesco alle prese con la sua avidità alla ricerca di una vincita al lotto che mai riesce ad arrivare contrapposta a quella di un fortunato ragazzo Mario Bertolini. Le vicende dei due personaggi si intrecciano insieme alle loro rispettive famiglie creando una esilarante commedia. La regia dello stesso autore siciliano unita all’esperienza decennale di Vincenzo Cannistrà farà tutto il resto. Insomma per chi volesse passare una serata in allegria e buona compagnia sembra proprio la commedia adatta.

