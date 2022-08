Prosegue lanciatissima la macchina organizzativa dell’Allinparty in vista della prossima tappa di Milazzo, in programma 26, 27 e 28 agosto al Mediterranea Club.

Ancora una volta saranno tantissime le attività sportive dedicate all’inclusione: tra tornei, dimostrazioni e prove libere, spazio a scherma, handball, tiro con l’arco, tiro a segno, hockey, basket 3vs3 in carrozzina, tennis in carrozzina, vela, calcio amputati, bocce, burraco, calcio balilla, rugby in carrozzina, sitting volley e sitting volley S3, pilates e yoga, scacchi, tennistavolo, arti marziali ed attività di fitness. L’obiettivo principale, come sempre, è quello di coinvolgere in questo grande festival sportivo le associazioni, tanto quelle di volontariato che quelle sportive, presenti sul territorio, cosi da creare una fitta rete di condivisione dei valori alla base del progetto Allinparty. In questo senso, risulta fondamentale per gli organizzatori (Mediterranea Eventi, AISM ed Associazione BIOS) il sostegno dei tanti partner, pubblici e privati, che hanno sposato il progetto di sport senza esclusioni: in primis il Comune di Milazzo, il Mediterranea Club (che ha fornito supporto logistico ed ha garantito la disponibilità della location) ma anche l’Esercito Italiano, Decathlon, il Gruppo Caronte & Tourist, A2A Life Company, la Raffineria di Milazzo, Naima (Griffe), Uno Vending, Cisk, GerryAnna, Assi Manager e molti altri, con a fianco tante Federazioni Sportive Nazionali, paralimpiche e non e tante associazioni del territorio.

Tante le novità di questa edizione: a partire dal numero di attività sportive fortemente ampliato, per arrivare ai due appuntamenti di intrattenimento serale, altro momento clou della kermesse.

La sera di venerdi 26, quando si terrà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione (occasione durante la quale si esibirà anche la Banda della Brigata Aosta) e contemporaneamente andrà in scena “Milazzo Sport Fashion”: la sfilata sportiva dedicata alle tante associazioni che parteciperanno all’Allinparty e che sfileranno, in maniera assolutamente divertente e tutti insieme, in divisa da gioco. Un altro bel momento di inclusione e partecipazione collettiva.

Ed il sabato si replica con un appuntamento imperdibile. La sera del 27 agosto, a partire dalle 21.30, sul palco dell’Allinparty si esibiranno “I Soldi Spicci” per un divertentissimo live show ad ingresso gratuito. Il duo comico siciliano, noto in tutta Italia e che già aveva riscosso un enorme successo in occasione della prima edizione dell’Allinparty, torna a Milazzo per uno spettacolo unico, durante il quale la coppia di artisti regalerà al pubblico presente la visione del trailer ufficiale e di alcune clip del loro secondo film, “Un Mondo Sotto Social”, in anteprima il 22, 23 e 24 agosto e dal 15 settembre nelle principali sale cinematografiche italiane.

Un’esibizione, dunque, da non perdere. Ingresso gratuito per uno spettacolo atteso ed imperdibile, che arricchirà l’Allinparty e che animerà Milazzo con tanto divertimento per tutti.

Maggiori info e dettagli sulla manifestazione e sulle diverse attività sugli account social ufficiali della kermesse, facebook ed instagram.

