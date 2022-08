Presentato in Sala Giunta il “Festival delle stelle”, che si svolgerà nell’Atrio del Carmine dall’8 al 31 agosto – direzione artistica di Egidio Bernava –. Sedici appuntamenti tra cinema e teatro che – come ha detto in apertura il sindaco Midili, costituiranno sicuramente un richiamo per cittadini e turisti. «Abbiamo voluto – ha detto Bernava – unire due mondi, quello del cinema e del teatro, che sono espressione di un modo di fare cultura e che purtroppo la pandemia ha messo in crisi, allontanando la gente dal frequentare cinema e teatro». Soddisfatto dell’iniziativa il sindaco Midili, che ha lavorato a tale progetto sin dall’inverno, insieme all’assessore alla Cultura Francesco Alesci. Un Festival che nelle intenzioni dell’Amministrazione e degli organizzatori – l’agenzia comunicazione “Xenon Servizi” -vuole diventare un appuntamento fisso dell’estate milazzese anche in una location ancora più suggestiva. Oltre alla proiezione dei film di maggiore richiamo, interessante appare l’offerta teatrale con la presenza di Gianfranco Jannuzzo (21 agosto), di Mario Incudine con “Mimí” uno spettacolo dedicato alla rievocazione delle canzoni di Modugno (24 agosto). Lunedì 22, sarà la volta di Emanuele Puglia con “Nati in bianco e nero” , Sasà Salvaggio il 27 agosto con “I love Sicilia”.

Aprirà il Festival “Io e Pirandello” il 16 agosto con Sebastiano Lo Monaco, mentre la chiusura il 31 sarà un omaggio ad Ennio Morricone.

Questo il programma dettagliato della manifestazione.

Lunedì 8 Agosto – Anteprima di: Minions 2 Come Gru Diventa Cattivissimo (Rassegna Cinematografica)

Martedì’ 9 agosto – Anteprima di: Minions 2 Come Gru Diventa Cattivissimo (Rassegna Cinematografica)

Mercoledì’ 10 agosto – Anteprima di: Minions 2 Come Gru Diventa Cattivissimo (Rassegna Cinematografica)

Lunedì 15 Agosto – Thor, Love And Thunder (Rassegna Cinematografica)

Martedì’ 16 agosto – Io e Pirandello – di e con Sebastiano Lo Monaco (evento teatrale)

Mercoledì’ 17 agosto – La Foto Del Turista – di Vincenzo Volo (evento teatrale)

Giovedì 18 agosto – U’ Contra – di Nino Martoglio (evento teatrale)

Domenica 21 agosto – Recital – di e con Gianfranco Jannuzzo (evento teatrale)

Lunedì 22 agosto – Nati In Bianco e Nero – di Emanuele Puglia (evento teatrale)

Martedì’ 23 agosto – Spartenza – Compagnia Sikilia (evento teatrale)

Mercoledì’ 24 agosto – Mimì – di e con Mario Incudine (evento teatrale)

Venerdì’ 26 agosto – Nope – di Jordan Peele (Rassegna Cinematografica)

Sabato 27 agosto – I Love Sicilia – di e con Sasà Salvaggio (evento teatrale)

Domenica 28 agosto – Top Gun Maverick – con Tom Cruise (Rassegna Cinematografica)

Martedì 30 agosto – Doctor Strange nel Multiverso della Follia – con Benedict Cumberbatch (Rassegna Cinematografica)

Mercoledì 31 agosto – Ennio – di Giuseppe Tornatore (Rassegna Cinematografica