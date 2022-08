Dopo il grande successo della prima edizione del festival dello sport aperto a tutti, l’Allinparty torna a regalare uno spettacolo unico con la comicità dirompente del duo siciliano “I Soldi Spicci”.

Sabato 27 agosto, a partire dalle 21.30 e con ingresso completamente gratuito, presso il Mediterranea Club andrà in scena un live show da non perdere: una lunga e scoppiettante esibizione, durante la quale la coppia di artisti regalerà al pubblico presente la visione del trailer ufficiale e di alcune clip del loro secondo film, “Un Mondo Sotto Social”, in anteprima il 22,23 e 24 agosto e dal 15 settembre nelle principali sale cinematografiche italiane .

Sarà, dunque, un’esibizione piena di sorprese, che arricchisce l’Allinparty con una nota di grande divertimento. La kermesse sportiva, infatti, oltre ai tanti sport realizzati, ha da sempre puntato anche su momenti dedicati al confronto ed all’intrattenimento. Proprio quello del sabato sera sarà uno degli appuntamenti clou della manifestazione, completamente gratuito e sicuramente da non perdere.