L’area Marina protetta di Capo Milazzo è l’ultima nata in Italia ma, nonostante questo, è perfettamente operativa con la gestione di campi boe e il controllo del territorio che – particolare che la rende unica – ricade anche sulla terra ferma.

Riconfermati Mangano, presidente uscente che esclusivamente per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata avrebbe ottenuto anche la fiducia dell’onorevole Pino Galluzzo , referente locale di Diventerà Bellissima; Geraci (che avrebbe ottenuto la riconferma grazie alla stima del deputato Bernadette Grasso ) e, al posto di Simona Ratti , la docente universitaria Ivana Bonaccorsi , che ricopre anche la carica di segretaria cittadina di Fratelli d’Italia.

Giovanni Mangano, Massimo Geraci e la new entry Ivana Bonaccorsi . Il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha firmato la determina con cui designa i nuovi componenti del cda all’interno del Consorzio che gestisce l’Area Marina Protetta di Milazzo. Il consiglio di amministrazione scade l’8 agosto.

Rinnovato il cda dell’Area Marina protetta di Capo MIlazzo. New entry Ivana Bonaccorsi

