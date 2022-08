Il 15 agosto, giorno di Ferragosto, la raccolta dei rifiuti sarà regolare. E quindi la ditta Caruter procedere al ritiro della frazione umido, prevista come da calendario settimanale che i cittadini, come sempre dovranno conferire nella serata di domenica. «Abbiamo chiesto agli uffici che sia assicurato il servizio anche a Ferragosto – ha detto il sindaco Pippo Midili – per evitare di ritrovarci per almeno quattro giorni l’umido sui marciapiedi, con disagio dal punto di vista igienico-sanitario e del decoro in piena stagione turistica».

