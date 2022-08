Dal 2016 l’Associazione Black Inside sostiene vari progetti ideati dai coristi stessi, che li vede protagonisti con concerti gratuiti e solidali a favore di comunità, residenze per anziani, reparti ospedalieri, associazioni di volontariato, mercati etici di quartiere a sostegno delle aziende agricole provenienti dalle zone terremotate di Amatrice. L’obiettivo è donare un momento di spensieratezza a chi sta attraversando un periodo di difficoltà: quando si canta insieme si entra in contatto con il proprio spirito e la propria anima, la mente si libera e le emozioni si espandono dentro e fuori di noi.

L’Associazione Black Inside è una piccola ma vivace realtà milanese che da anni organizza concerti di Gospel contemporaneo attraverso due cori che si sono uniti durante il periodo della pandemia, formando uno spirito unico: ONE SPIRIT INSIDE. Uno degli obiettivi è la valorizzazione dell’immenso patrimonio di musica gospel, proponendone una versione moderna e attuale, così da poter avvicinare anche le nuove generazioni.

Castello di Milazzo, stasera serata gospel per aiutare la chiesa dell’Addolorata

