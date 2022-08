E’ in programma per sabato 6 agosto, a partire dalle venti, nel quartiere di Vaccarella per la tradizionale “Sagra del Pesce”. La manifestazione, giunta alla 24esima edizione, è promossa dall’associazione “Giovanni Cambria”.

Oltre alla degustazione del pescato della marineria locale sono previsti momenti musicali col concerto degli Ohana del direttore artistico Ciccio Puglisi e con Carmelino La Rocca, DJ set.

