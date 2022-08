Interruzione oggi pomeriggio a partire dalle 14 dell’erogazione dell’acqua nelle zone di Ciantro, San Paolino e via Kennedy. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel giro di un paio d’ore. La comunicazione arriva dal servizio idrico del Comune. L’interruzione è necessaria per consentire l’esecuzione di un intervento di riparazione alla rete idrica in via Ciantro

