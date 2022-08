Si è svolta a Palazzo D’Amico la tradizionale cerimonia del Passaggio di Campana del Rotaract Club Milazzo. A passare il testimone è stata la Presidente uscente, Anna Zumbo, la quale ha relazionato tutti gli obiettivi raggiunti – nonostante la riduzione delle attività per via della pandemia – dal sodalizio e ha anticipato il completamento del progetto annuale di service “PECS for BES” , con l’inaugurazione nei prossimi mesi dei pannelli sensoriali e visivi nelle scuole cittadine per la mobilità e l’inclusività dei bambini affetti da autismo.

A raccogliere il collare è stata la Presidente entrante, Ilenia Ficili, che ha illustrato ai presenti la linea di azione di questo anno sociale, rivolta specialmente ai ragazzi più deboli, ospiti delle case-famiglia del comprensorio, in linea con il progetto distrettuale “Lo scrigno dei sogni”. Presente anche l’assessore alla Cultura Francesco Alesci ha ringraziato i giovani per l’apporto costante alla comunità milazzese. Alla cerimonia hanno preso parte il Direttivo del Club e dei club della Zona Valdemone del Distretto 2110, il cui saluto è stato portato dalla Delegata di Zona, Anastasia Biondo, e in rappresentanza del Rotary Club partner, il Presidente Antonio Pontoriero.