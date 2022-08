Finanziato con 500 mila euro il progetto di ristrutturazione dell’ex scuola elementare di via Policastrelli dove verrà trasferito il Centro per l’impiego, attualmente ospitato in via Tre Monti. A darne notizia il consigliere comunale Pippo Doddo. «L’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con questo finanziamento concesso al Comune di Milazzo permette di potenziare un servizio molto importante destinato nel medio termine a diventare strategico per la crescita dell’occupazione. In questo modo centriamo un duplice obiettivo: da un lato si risparmiano i costi per la locazione dell’attuale immobile, che tra l’altro non è nelle migliori condizioni per accogliere questo servizio, dall’altro si recupera un bene del patrimonio comunale che da tempo era in stato di abbandono. Tra l’altro grazie alle somme che saranno assegnate si potrà non solo ristrutturare i locali ma anche inserire gli arredi e quindi mettere a disposizione della comunità un nuovo ufficio “chiavi in mano».

Il Piano regionale prevedeva la possibilità di ristrutturare ogni singola sede dei Cpi (Centro per l’impiego) al fine di rendere le stesse funzionali e conformi alla normativa (abbattimento barriere architettoniche, miglioramento ai fini strutturali, adeguamento alle norme igienico-sanitarie) con un contributo omnicomprensivo. Milazzo avendo nel proprio patrimonio immobiliare dei beni rientranti in tale tipologia di intervento ha deciso di attivarsi.