Sarà il messinesel’allenatore della prima squadra dell’Asd Basket Milazzo ed il Peppino Cocuzza Basket a dirigere i lavori dell’Asd Basket Milazzo ed il Peppino Cocuzza Basket, le società che qualche giorno fa hanno ufficializzato la loro unione pluriennale. Restanti ha dimostrato negli anni una visione parallela a quella delle due società: il suo obiettivo è da sempre quello di dare spazio ai giovani, con una forte propensione alla loro crescita affiancandoli a giocatori di esperienza. Il suo gioco fresco, veloce e dinamico è diventato un marchio di fabbrica negli scorsi anni e per questa stagione non intende cambiare i propri obbiettivi.

Come riferito dai dirigenti stessi, la scelta di Restanti è stata dettata dal fatto che il suo basket sposa perfettamente gli obbiettivi peannunciati, e per questo risultava fondamentale avere un allenatore che puntasse fortemente sulla crescita dei talenti emergenti.

«Sono contento – dice restanti – di poter dare il mio contributo a un progetto che nasce dalla collaborazione tra il Cocuzza, società storica del panorama cestistico siciliano che conosco bene e il Basket Milazzo con i cui dirigenti ho avuto modo di lavorare, felicemente, la scorsa stagione con risultati più che lusinghieri (i playoff ne sono la dimostrazione tangibile) e pertanto mi è stato molto facile accettare la sfida. Stiamo cercando di allestire un roster il più competitivo possibile con l’inserimento dei giovani a nostra disposizione per poter dire la nostra».

