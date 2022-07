E’ diventato virale l’appello social di Maurizio Dall’Oglio, fratello del calciatore Jacopo, neo acquisto dell’Avellino in serie C (la passata stagione è stato protagonista della promozione del Palermo in serie B), per recuperare una collanina rubata alla nipotina durante un furto nell’abitazione di famiglia. Si tratta di un ricordo dell’amato nonno, Ernesto Dall’Oglio, molto noto in città per la sua attività sportiva e morto prematuramente quest’anno. L’appello è diventato virale e ricondiviso da centinaia di milazzesi nella speranza che la collana venga restituita. Questo l’appello di Maurizio Dell’Oglio:

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin







OGGI MILAZZO SOCIAL Era il ricordo che Joy aveva ricevuto dal suo amato nonno Ernesto… Joy ogni mattina salutava quella collana con una frase “ciao nonnino”, non ho neanche il coraggio di dirgli che adesso quella collana non ci sarà più… Vi prego di aiutarmi e condividere il tutto.” Vi chiedo per favore anche pagando che questa collana venga restituita (messa nella cassetta della posta vedete voi) “Ieri verso l’ora di pranzo qualcuno ha avuto la barbara idea di entrare a casa di mia nipote e rubare tutto….

Rifiuta Informazioni Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert